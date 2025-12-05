Ambiente e talento internazionale | CortiSonanti chiude la XVI edizione a Napoli
Sarà il Cinema America Hall di Napoli a ospitare giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18 la serata conclusiva della XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Organizzato da AlchemicartS con il sostegno della Regione Campania – Film Commission e il patrocinio del Comune di Napoli, “CostiSonanti 2025” presenta quest’anno 43 opere selezionate tra le 3478 iscritte al concorso, provenienti da 80 Paesi. “ Ambiente e cambiamento climatico ” è il tema scelto per questa edizione che rinnova la collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà ambientaliste locali e nazionali: WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea Ets, Tuenda, Fondali Campania, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s do it!, Cleanup, Mare Vivo onlus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
CREDERE IN SE STESSI Ogni calciatore ha un talento diverso, e il contesto giusto può farlo esplodere. Statistiche SGS: il 72% dei ragazzi rende meglio in un ambiente con metodo strutturato. Scopri il nostro percorso. Vieni a trovarci a Novarello. Inform - facebook.com Vai su Facebook
Ambiente: card. Parolin, “tensioni e conflitti geopolitici tendono a frammentare la comunità internazionale” - “Passare dalla cultura dello scarto alla cultura della cura”, andando “oltre le tensioni e i conflitti geopolitici sempre più profondi” che attraversano il nostro tempo. Scrive agensir.it
Ambiente: la Piana di Rieti si candida per la rete internazionale Giahs della Fao - RIETI – In un momento storico in cui la battaglia del grano è parte di un conflitto internazionale e in particolare europeo, con le ripercussioni della guerra in Ucraina, uno dei granai di casa nostra ... Riporta ilmessaggero.it
Napoli, ecco i vincitori della XV edizione di Cortisonanti: il festival internazionale di cortometraggi - Con l’assegnazione dei premi per le sette sezioni in concorso e i riconoscimenti per i protagonisti e le categorie speciali, si è conclusa la XV edizione di CortiSonanti, il festival internazionale di ... Segnala ilmattino.it