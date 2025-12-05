Ambiente e talento internazionale | CortiSonanti chiude la XVI edizione a Napoli

Sarà il  Cinema America Hall  di Napoli a ospitare giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18 la serata conclusiva della  XVI edizione  di  CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da  Nicola Castaldo,   Mauro Manganiello  e  Agostino Caprio. Organizzato da  AlchemicartS  con il sostegno della  Regione Campania  –  Film Commission  e il patrocinio del  Comune di Napoli, “CostiSonanti 2025” presenta quest’anno  43 opere  selezionate tra le  3478   iscritte  al concorso, provenienti da  80 Paesi. “ Ambiente e cambiamento climatico ” è il tema scelto per questa edizione che rinnova la collaborazioni con alcune tra le più importanti realtà ambientaliste locali e nazionali: WWF Napoli, Primaurora, CSI Gaiola, Premio GreenCare, Gea Ets, Tuenda, Fondali Campania, Associazione Eco Culturale, N’SeaYet, Let’s do it!, Cleanup, Mare Vivo onlus. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

