Amazon risponde dopo i 180 milioni al Fisco | Non usiamo cooperative e non consentiamo il subappalto

Amazon ha pubblicato una nota dopo la notizia relativa al dovuto versamento di 180 milioni al Fisco. Il colosso statunitense era finito in una delle inchieste della procura di Milano sui serbatoi di manodopera ed era stata sottoposta a un sequestro da oltre 121 milioni di euro con l'accusa di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Amazon risponde dopo i 180 milioni al Fisco: "Non usiamo cooperative e non consentiamo il subappalto"

Scopri altri approfondimenti

Come reggere la concorrenza del colosso Amazon e in generale dello shopping online? Per rispondere a queste domande ci siamo recati da Pistolato al Baricentro di Casamassima in un periodo delicato anche come quello dello shoppin natalizio, con l'obiett - facebook.com Vai su Facebook

Amazon risponde dopo i 180 milioni al Fisco: "Non usiamo cooperative e non consentiamo il subappalto" - Il colosso statunitense era finito in una delle inchieste della procura di Milano sui serbatoi di m ... Da milanotoday.it

Amazon versa 180 milioni al Fisco e cancella l'algoritmo-spia: ecco cos'è cambiato - Amazon ha pagato oltre 180 milioni di euro come ristoro fiscale in risposta a un'inchiesta della magistratura milanese, ed ha eliminato il software di monitoraggio dei fattorini che aveva acceso pesan ... Riporta hwupgrade.it