Amazfit aggiorna Helio Strap con il supporto a tante nuove modalità di allenamento

Amazfit sta distribuendo un nuovo e importante aggiornamento per il fitness tracker Amazfit Helio Strap: scopriamo tutte le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Amazfit aggiorna Helio Strap con il supporto a tante nuove modalità di allenamento

