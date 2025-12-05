Amadeus verso il ritorno in Rai | Fiorello conferma l’apertura dei vertici

Dopo l’esperienza su Discovery, il popolare conduttore potrebbe presto tornare nella Tv di Stato, con un nuovo progetto che segna il suo ritorno in prima linea. Il doppio impegno su Nove. Amadeus continua a essere molto presente su Nove, dove conduce sia l’access prime time con The Cage sia la prima serata con La Corrida. Nel frattempo, però, le trattative per riportarlo in Rai sono già avviate, secondo fonti vicine ai vertici della televisione pubblica. Nuovo show musicale in arrivo: Mirror. Secondo Affari Italiani, nel contratto 2026 potrebbe essere previsto un nuovo programma musicale per Rai1, con il titolo provvisorio Mirror. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amadeus verso il ritorno in Rai: Fiorello conferma l’apertura dei vertici

