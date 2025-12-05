AMADEUS VERSO IL GRANDE RIENTRO SU RAI1 CON LA BENEDIZIONE DI FIORELLO
Amadeus verso il rientro in Rai dopo l’avventura a Discovery. Fiorello si fa portavoce del pensiero de i vertici della Tv di Stato: «Le porte per te sono sempre aperte». Mentre prosegue su Nove il doppio impegno di Amadeus tra l’access con The Cage e la prima serata con La Corrida, pare che le trattative per far rientrare in Rai il popolare conduttore siano in pieno svolgimento. Affari Italiani, molto vicino ai vertici Rai, si è spinto oltre tra retroscena e desiderata. Sul piatto del nuovo contratto 2026 di Amadeus ci sarebbe intanto il nuovo show musicale di Rai1, dal titolo provvisorio Mirror. 🔗 Leggi su Bubinoblog
