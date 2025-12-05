Amadeus torna già in Rai? Le indiscrezioni sul possibile rientro e il progetto Mirror

Personaggi Tv, le voci su un possibile ritorno di Amadeus in Rai si stanno intensificando dopo i risultati deludenti ottenuti su Nove dal popolare conduttore e showman. A rilanciarle è stato l’account X Cinguetterai, secondo cui Amadeus potrebbe riavvicinarsi alla tv di Stato “dopo un periodo di stop”, a condizioni economiche molto diverse rispetto al 2024 e con un nuovo programma di access prime time dal titolo provvisorio “Mirror”. Leggi anche: Amadeus torna in Rai? Il clamoroso retroscena sul progetto a sorpresa Amadeus torna già in Rai? Dopo i bassissimi ascolti sul Nove, il conduttore potrebbe tornare nella tv di Stato, magari dopo un periodo di stop, se ammetterà l’errore e a condizioni economiche ben diverse rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amadeus torna già in Rai? Le indiscrezioni sul possibile rientro e il progetto “Mirror”

News recenti che potrebbero piacerti

#Amadeus ritorna in Rai? Ecco quali programmi sarebbero in serbo per il conduttore - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus torna già in Rai? Dopo i bassissimi ascolti sul Nove, il conduttore potrebbe tornare nella tv di Stato, magari dopo un periodo di stop, se ammetterà l’errore e a condizioni economiche ben diverse rispetto al 2024. Quali programmi condurrà? Continua Vai su X

Amadeus lascia Discovery e torna in Rai? Ecco quale programma potrebbe condurre - Forse per Amadeus, che per anni ha condotto Sanremo ed è stato il presentatore di punta della Rai, sì. Riporta today.it

Amadeus torna su Rai 1? Nuovo game al posto di De Martino, show musicale e Sanremo: tutte le indiscrezioni - Spunta una clamorosa indiscrezione: nuovo game al posto di Affari Tuoi, serata musicale speciale e il ritorno a Sanremo. Come scrive mondotv24.it

Amadeus torna in Rai? Fiorello al conduttore: «Le porte per te sono sempre aperte». Ma c'è un problema: De Martino - Sembra ormai partita la grande manovra per il rientro in Rai del popolare conduttore. Segnala ilmessaggero.it

“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi, Fiorello e ritorno in Rai - Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e Warner Bros Discovery, e il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia. Segnala libero.it

Notizia clamorosa, Amadeus torna in Rai: con Fiorello è pronto a rientrare nella tv di Stato - Notizia incredibile e al contempo straordinaria per tutti i fan di Amadeus: il noto conduttore starebbe per tornare in Rai. Scrive donnapop.it

Amadeus torna in Rai? Retroscena bomba dopo flop di ascolti a NOVE/ Cosa potrebbe succedere - Amadeus, dopo La Corrida sotto tono arriva l’indiscrezione: Rai pronta a riaccoglierlo? Secondo ilsussidiario.net