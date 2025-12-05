Amadeus torna già in Rai? Le indiscrezioni sul possibile rientro e il progetto Mirror

Tvzap.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi Tv, le voci su un possibile ritorno di Amadeus in Rai si stanno intensificando dopo i risultati deludenti ottenuti su Nove dal popolare conduttore e showman. A rilanciarle è stato l’account X Cinguetterai, secondo cui Amadeus potrebbe riavvicinarsi alla tv di Stato “dopo un periodo di stop”, a condizioni economiche molto diverse rispetto al 2024 e con un nuovo programma di access prime time dal titolo provvisorio “Mirror”. Leggi anche: Amadeus torna in Rai? Il clamoroso retroscena sul progetto a sorpresa Amadeus torna già in Rai? Dopo i bassissimi ascolti sul Nove, il conduttore potrebbe tornare nella tv di Stato, magari dopo un periodo di stop, se ammetterà l’errore e a condizioni economiche ben diverse rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Tvzap.it

amadeus torna gi224 in rai le indiscrezioni sul possibile rientro e il progetto mirror

© Tvzap.it - Amadeus torna già in Rai? Le indiscrezioni sul possibile rientro e il progetto “Mirror”

