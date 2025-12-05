Altro rinforzo arriva l’esterno Luca Ascoli

Un altro rinforzo per il Castelfidardo. Ufficializzato dalla società del Castelfidardo, un esterno. E’ Luca Ascoli, under, classe 2005, "esterno di destra versatile" lo definisce la dirigenza fidardense che arriva per infoltire un reparto che a detta di mister Stefano Cuccù aveva bisogno di innesti. Visto pure che domenica, nel derby contro la Vigor Senigallia, il tecnico dovrà fare a meno di Valentino, squalificato per una giornata dopo l’espulsione contro il Giulianova. Ascoli, piemontese, ha esperienze anche in categorie superiori. Dopo essere cresciuto nell’Alessandria, dove ha esordito anche in C dove ha giocato tre partite, ha proseguito la sua carriera con Roma City, San Donato Tavarnelle e Atletico Ascoli, sempre in D, totalizzando una cinquantina di presenze in quarta serie e anche due reti nell’esperienza romana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

