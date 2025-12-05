Altro che trappola del debito | dalla Silicon Valley ai porti di mezzo mondo ecco l’impero segreto dei prestiti della Cina

Tpi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi ogni Paese del mondo ha almeno un debito con la Cina. Il portafoglio di prestiti concessi all’estero dalla Repubblica popolare però è avvolto nel segreto. Pechino infatti non divulga alcuna informazione attraverso i sistemi di rendicontazione internazionali né pubblica dettagli sui suoi progetti di finanziamento. Ma la somma totale erogata ammonta a oltre 2.100 miliardi di dollari, prestati tra il 2000 e il 2023. In questo periodo, secondo uno studio pubblicato a fine novembre dal laboratorio AidData del College of William & Mary degli Stati Uniti e basato sull’analisi di oltre 30mila attività in 217 Paesi finanziate da 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

altro che trappola del debito dalla silicon valley ai porti di mezzo mondo ecco l8217impero segreto dei prestiti della cina

© Tpi.it - Altro che trappola del debito: dalla Silicon Valley ai porti di mezzo mondo, ecco l’impero segreto dei prestiti della Cina

Argomenti simili trattati di recente

altro trappola debito siliconAltro che trappola del debito: dalla Silicon Valley ai porti di mezzo mondo, ecco l’impero segreto dei prestiti della Cina - 100 miliardi di dollari prestati a 179 Paesi, di cui più di 22 dovuti soltanto quest’anno dagli Stati più poveri del mondo. Scrive tpi.it

Un patto per uscire dalla trappola. Debito e clima: destini uniti - Non sono solo quelle che un tempo venivano definite “armi intelligenti” a produrre terribili effetti collaterali in termini di morti e feriti. Segnala avvenire.it

Guzman: 'Il debito è una trappola per i Paesi poveri' - Questo in sintesi, secondo quanto riporta una nota, quanto detto da Martin Guzman, professore alla Columbia University ... ansa.it scrive

Video. Il Montenegro, l'autostrada e la trappola del debito con la Cina - Il Montenegro sta costruendo una delle autostrade più costose al mondo, finanziata da un prestito cinese che non riesce a rimborsare. Riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Altro Trappola Debito Silicon