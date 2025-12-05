Altra inchiesta sulla security portuale | quattro assoluzioni
BRINDISI - In quattro a giudizio con l'accusa di “invasione di terreno pubblico altrui aggravata in concorso”: un altro processo sulle opere di security portuale a Brindisi si chiude con l'assoluzione di tutti gli imputati perché “il fatto non sussiste”. La sentenza del tribunale, in composizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
