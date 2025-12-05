Altra conferma sui salari italiani da fame | guadagniamo meno di 30 anni fa
Istat, Cgil, Censis. Sulla propaganda del governo Meloni piovono i dati impietosi sui salari da fame. Nel terzo trimestre dell’anno, la crescita tendenziale delle retribuzioni contrattuali – conferma l’Istat – ha mostrato un rallentamento rispetto al trimestre precedente. La decelerazione della dinamica salariale è causata dalla sostanziale stabilità nei servizi privati e dal significativo rallentamento nel settore industriale, compensata solo in parte dalla lieve accelerazione nel comparto pubblico, a seguito dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. Complessivamente, le retribuzioni contrattuali in termini reali a settembre 2025 risultano inferiori dell’8,8% rispetto ai livelli registrati a gennaio 2021. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
