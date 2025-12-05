Altafini | Spalletti mi sta piacendo se vince a Napoli avrà vantaggio psicologico Conte senza centrocampo? Tanto giocherà difesa e contropiede

. Parla il doppio ex. José Altafini, leggenda vivente del calcio, ha lasciato un segno indelebile in Italia con le maglie di Milan, Napoli e Juventus. Proprio la sfida tra azzurri e bianconeri evoca in lui ricordi agrodolci: sette anni magici a Napoli negli anni ’60, culminati poi con quel gol decisivo per lo scudetto segnato con la maglia della Juve nel 1975, che gli valse l’etichetta di “ core ‘ngrato “. A 87 anni, con la sua inconfondibile verve, analizza l’imminente big match del Maradona su La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Altafini: «Spalletti mi sta piacendo, se vince a Napoli avrà vantaggio psicologico. Conte senza centrocampo? Tanto giocherà difesa e contropiede»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli-Juventus, Altafini: “Le tante assenze peseranno. Chi vince prende autostima” - Chi vince prende autostima” José Altafini parla a Gazzetta. tuttojuve.com scrive

Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição" - La voce gioiosa che t’accoglie al cellulare è quella d’un giovanotto di 87 anni che non ha mai smesso di scherzare: fuoriclasse si nasce e poi si resta tale, per sempre, dribblando il tempo ch’è volat ... Da msn.com

Juve: Perin 'Spalletti è fenomenale, un top per me' - "Spalletti sul piano tattico è fenomenale, ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse, e ci sta facendo capire che un 1% fa tutta la differenza del mondo: è tra i migliori allenatori c ... Da ansa.it

Spalletti alla Juve, da Altafini ad Higuain: tutti i trasferimenti che hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli - ufficialmente è uno solo ed è un soprannome (non gradito) che è rimasto appiccicato a Josè Altafini anche dopo che ha smesso di giocare a calcio. Scrive ilmessaggero.it