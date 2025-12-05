Inter News 24 Jose Altafini ha parlato della corsa scudetto, indicando che Napoli e Inter sono davanti alle altre. Ecco però chi è per lui la favorita. José Altafini, leggenda del calcio italiano che ha vestito le maglie di Milan, Napoli e Juventus, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, noto come “core ‘ngrato” per il gol decisivo segnato in maglia bianconera proprio contro il suo ex Napoli nel 1975, ha analizzato l’imminente big match al Maradona. A 87 anni, Altafini ha usato la sua inconfondibile verve per commentare le ambizioni del Napoli e della Juventus. Non solo, l’ex attaccante si è espresso anche sulla corsa Scudetto, includendo nell’analisi anche le prospettive dei nerazzurri, ritenuti tra i principali candidati al titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Altafini parla della corsa scudetto: «Napoli e Inter davanti alle altre. Ecco chi è la favorita»