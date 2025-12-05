Almost Blue | Rossana Casale canta il colore dell' anima all' Eligo di Torino

Dopo il grande successo di maggio 2024, Rossana Casale torna all’Eligo del DoubleTree by Hilton con il suo nuovo progetto Almost Blue, un vero e proprio viaggio musicale dedicato al colore blu e alle sue infinite sfumature emotive e spirituali.Ad accompagnarla sul palco, una line-up d’eccellenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

SAVE THE DATE! https://bonaventura-music.wixsite.com/bonaventura/dettagli-e-registrazioni/rossana-casale-quintet-almost-blue @follower ROSSANA CASALE - facebook.com Vai su Facebook

Almost Blue: Rossana Casale canta il colore dell'anima all'Eligo di Torino - Nella raffinata cornice del Ristorante Eligo, la serata sarà arricchita da una cena à la carte, accompagnata da un concerto intenso ed emozionante, per vivere un’esperienza jazz unica e senza tempo. Lo riporta torinotoday.it

"Quintet Almost Blue" sotto le stelle. Rossana Casale in concerto. La cantante chiude la rassegna - Mare e cielo, la voce raffinata di Rossana Casale e l’accompagnamento dei suoi musicisti, che da sempre fanno jazz, Carlo Atti, sax tenore, Luigi Bonafede, pianoforte, Alessandro Maiorino, ... Segnala lanazione.it

"Almost Blue", Rossana Casale all'Alexanderplatz Jazz Club - All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, giovedì 16 maggio, Rossana Casale con il concerto "Almost Blue", anticipando il suo nuovo album jazz. Scrive romatoday.it

Rossana Casale porta il calore del jazz a Vigarano Mainarda con 'Almost Blue' - Rossana Casale si esibisce a Vigarano Mainarda con il suo quintetto, presentando 'Almost Blue', un viaggio musicale tra jazz e blues. Da ilrestodelcarlino.it

Rossana Casale porta il jazz al teatro San Prospero con 'Almost Blue' - Rossana Casale si esibirà al teatro San Prospero con il suo nuovo album jazz 'Almost Blue', accompagnata da musicisti di talento. Da ilrestodelcarlino.it

«Un blues verso l’infinito». Rossana Casale sabato in concerto al Politeama di Tolentino presenta “Almost blue” - La straordinaria voce di Rossana Casale e la musica del suo gruppo, saranno le protagoniste della seconda serata della stagione del Politeama di Tolentino, sabato 5 ottobre alle ore 21,15. Come scrive corriereadriatico.it