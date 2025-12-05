Alma ingaggiato ieri Vagnarelli dell’Urbino

Il Fano si rafforza e ingaggia il centrocampista 24enne Matteo Vagnarelli dell’Urbino, cresciuto nelle giovanili della Vis e poi al Carpi. Intanto saranno saranno diverse centinaia i tifosi fanesi che seguiranno domenica l’Alma a Lunano per lo scontro al vertice tra la capolista e i granata che seguono secondi distanziati di sei lunghezze. E per una partita di Promozione è già tanta roba. I 300 biglietti riservati ai tifosi ospiti sono già stati "bruciati" appena messi in prevendita da parte dei club Fanesi e Panthers ‘77 che si muoveranno alla volta del centro dell’entroterra pesarese in modo organizzato, con pullman e pulmini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

