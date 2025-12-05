Alluvioni in Asia mai viste in secoli di storia hanno causato almeno 1.600 morti tra Indonesia Sri Lanka e Thailandia
Le piogge monsoniche e due tempeste tropicali hanno devastato l'isola di Sumatra, la Thailandia meridionale e l'isola dello Sri Lanka, lasciando milioni di sfollati e centinaia di dispersi. 🔗 Leggi su Wired.it
