Alluvione una serata di solidarietà con l' associazione Anime nel Fango
L’associazione Anime nel fango Aps, nata a seguito dell’alluvione del 16 maggio 2023, oggi rimane un'entità attiva e consolidata nei territori della Romagna, operando nei comuni da Rimini a Castel Bolognese e da Ravenna fino all’entroterra tosco romagnolo.Nel 2025, dopo aver pubblicato tre nuovi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
ALLUVIONE, NON SI FERMA LA MACCHINA DELLA SOLIDARIETA' - Continua l'impegno solidale dell'associazione Anime nel fango, che ha organizzato per martedì 16 dicembre una serata dedicata alla solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
"Un’associazione per riunire i Comuni piegati dalle alluvioni" - La proposta di Andrea Farinelli, che il 19 ottobre 2024 perse il fratello "Non sarebbe solo un gesto simbolico, ma darebbe forza ai sindaci". Lo riporta ilrestodelcarlino.it