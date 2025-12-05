Alluvione una serata di solidarietà con l' associazione Anime nel Fango

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Anime nel fango Aps, nata a seguito dell’alluvione del 16 maggio 2023, oggi rimane un'entità attiva e consolidata nei territori della Romagna, operando nei comuni da Rimini a Castel Bolognese e da Ravenna fino all’entroterra tosco romagnolo.Nel 2025, dopo aver pubblicato tre nuovi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

"Un’associazione per riunire i Comuni piegati dalle alluvioni" - La proposta di Andrea Farinelli, che il 19 ottobre 2024 perse il fratello "Non sarebbe solo un gesto simbolico, ma darebbe forza ai sindaci". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Serata Solidariet224 Associazione