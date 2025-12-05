Alluvione in Emilia Romagna truffe a chi aveva perso tutto | tre arresti tra Treviso e Ravenna

La Guardia di Finanza di Ravenna ha smantellato un sistema che sfruttava la fragilità economica delle vittime che avevano perso casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alluvione in Emilia Romagna, truffe a chi aveva perso tutto: tre arresti tra Treviso e Ravenna

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alluvione e ripartenza: il piano della sicurezza della Regione Emilia-Romagna per 1.500 chilometri di fiumi - facebook.com Vai su Facebook

Investimenti truffa a chi perse casa per l'alluvione. Tre arresti - Misure cautelari per due ravennati e un trevigiano: proponevano di investire migliaia di euro in Romania garantendo guadagni inesistenti ... Secondo rainews.it

Alluvione in Emilia Romagna, truffe a chi aveva perso tutto: tre arresti tra Treviso e Ravenna - Nella scia dell'alluvione che ha sconvolto decine di famiglie, c’era chi vedeva un'occasione: non per aiutare, ma per approfittare. Come scrive msn.com

Finanziamenti e investimenti truffa a chi aveva perso casa per l'alluvione - Proponevano investimenti ad alto rendimento in Romania a clienti, molti in situazioni di crisi finanziaria o che avevano perso la casa durante l'alluvione, sfruttandone dunque la debolezza economica, ... Secondo ansa.it

Investimenti vantaggiosi per chi ha perso la casa dopo l'alluvione, ma è una truffa. Professionista trevigiano in carcere, due ai domiciliari - Sfruttavano le condizioni di precarietà e incertezza finanziaria, ad esempio di chi aveva perso la casa durante l'alluvione in Romagna, per proporre investimenti all'estero ad ... Riporta msn.com

Alluvione in Emilia Romagna, il piano Curcio: “Contributi ai privati, procedure più snelle” - Commissario Fabrizio Curcio, a otto mesi dal suo insediamento e a poco più di due anni dalle alluvioni che hanno funestato l’Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it

Alluvione e ripartenza: il piano della sicurezza della Regione Emilia-Romagna per 1.500 chilometri di fiumi - Un lavoro di aggiornamento del quadro conoscitivo, imprescindibile dopo l’alluvione ... Da corriereromagna.it