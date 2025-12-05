Tempo di lettura: 2 minuti Si rinnova per il settimo anno consecutivo l’appuntamento con gli alberi della prevenzione nella piazza centrale della Città ospedaliera dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino. Come da tradizione, infatti, la raccolta fondi “Sette passi per il sorriso – Natale 2025” farà tappa nel grande giardino coperto dell’ospedale, trasformandolo in uno spazio di colori, memoria e speranza. L’iniziativa, che mobilita sempre un’intera comunità, è ideata e promossa dal Direttore dell’Unità operativa Breast Unit, Carlo Iannace, con la collaborazione delle associazioni Amdos e Amos, riunite nel progetto The Power of Pink. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - All’Ospedale “Moscati” tornano gli alberi di Natale della prevenzione