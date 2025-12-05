All’Ortomercato giornata dedicata a sostenibilità creatività e lotta allo spreco alimentare

L’Ortomercato di Bergamo, in collaborazione con Regione Lombardia, presenta un appuntamento speciale in programma sabato 6 dicembre 2025. La giornata sarà interamente dedicata alla valorizzazione del cibo, alla scoperta del territorio e all’educazione alimentare, attraverso attività esperienziali, dimostrazioni pratiche e momenti rivolti a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. L’iniziativa nasce all’interno del più ampio progetto Edumercato, sostenuto da Regione Lombardia, che durante l’anno coinvolge numerose scuole primarie della provincia di Bergamo. Le classi partecipano a percorsi educativi sulla stagionalità dei prodotti, la biodiversità vegetale, il funzionamento dell’Ortomercato, il consumo consapevole, la cittadinanza attiva e le molteplici forme di contrasto allo spreco alimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it