Alligatore di quattro metri e 450 chili si aggira tra le case | ecco quanti agenti servono per spostarlo L’intervento della polizia

“Quanti agenti ci vogliono per “ sfrattare ” un alligatore di 4 metri? A quanto pare, 7 coraggiosi agenti e 1 abile cacciatore”. La polizia di Sarasota, in Florida, ha pubblicato una breve clip, diventata virale, di un’operazione per allontanare un alligatore da una zona abitata. L’esemplare era stato avvistato per strada, tra le case, e così gli agenti della contea sono intervenuti in gran numero. “ Voleva rimanere per le vacanze – scrivono ancora nel post – ma noi avevamo altre idee”. Come si vede dalla clip per bloccare e spostare l’alligatore ci sono voluti sette agenti, oltre a un “cacciatore” esperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alligatore di quattro metri (e 450 chili) si aggira tra le case: ecco quanti agenti servono per spostarlo. L’intervento della polizia

