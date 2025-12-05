Allevamento di cani scoperto in casa salvati 38 barboncini tra feci e sporcizia | venivano venduti a migliaia di euro

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri in un'abitazione privata a Parete, nella provincia di Caserta, che era stata trasformata in un allevamento abusivo di cani di razza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

