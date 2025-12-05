Allerta meteo e problemi tecnici | l’accensione dell’albero rimandata a domani

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata l’allerta meteo a rimandare l’accensione dell’albero di Natale in programma in un primo momento nel pomeriggio di oggi alle 17:30 in piazza Portanova. La conferma questa mattina dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha dovuto riprogrammare uno dei momenti clou del Ponte dell’Immacolata in programma in una città dove si sta registrando il sold out per l’arrivo dei turisti attirati da Luci d’Artista. Il posticipo a domani sabato 6 dicembre potrebbe però anche essere legato ai problemi relativi all’istallazione luminosa di “mare d’inverno”, le grandi onde blu che continuano a far registrare problemi di accensione, tanto è che anche questa mattina gli operai della Sim luce sono al lavoro sul corso Vittorio Emanuele per tentare di fare in modo che l’effetto delle luci blu sia quello per il quale il Comune di Salerno le ha scelte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

