allemandi balzo ricavi e utili nel primo anno con i nuovi soci

Nel primo anno di gestione della nuova compagine societaria, la Casa Editrice Allemandi chiuderà con un significativo aumento dei ricavi e degli utili. Balzo dell'area libri e crescita del Giornale dell'Arte. Allemandi si aggiudica la gestione del bookshop della mostra "Tesori dei Faraoni", ospitata alle Scuderie del Quirinale di Roma. Successo del libro fotografico di Ray Giubilo pubblicato in occasione delle ATP Finals di Torino. È trascorso un anno da quando Intesa Sanpaolo, Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hanno acquisito i rami industriali della Società Editrice Allemandi, accomunati tutti dalla volontà di rilanciare uno dei più importanti e riconosciuti marchi dell'editoria culturale del nostro Paese, fortemente radicato sul territorio torinese e piemontese.

