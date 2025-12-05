Allegri protegge il Milan | Non è un passo indietro e non bisogna deprimersi

Il tecnico rossonero: "Dobbiamo essere arrabbiati, ma il nostro obiettivo resta tornare a giocare la Champions. I gol li stiamo facendo, però abbiamo bisogno di qualche rete in più dai centrocampisti e sulle palle inattive". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Allegri protegge il Milan: "Non è un passo indietro e non bisogna deprimersi"

News recenti che potrebbero piacerti

Video-editoriale del 1.12.2025 Il day after di #PisaInter con Javier Zanetti esclusivo, mentre il criticato #Lautaro è già capocannoniere e si protegge l'altro #Martinez. E nella bagarre d'alta classifica, #Allegri vola ancora più basso. Ne parlo qui: https://youtu.be/_ - facebook.com Vai su Facebook

Allegri avvisa il Milan: "Ecco come si batte il Parma. Come stanno Pulisic, Loftus-Cheek e Jashari. Il rapporto con Leao e i consigli..." - Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Parma e Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Tardini. Secondo calciomercato.com

Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - La terapia Allegri con Leao è iniziata e Max ha intenzione di scuotere il portoghese, per rimetterlo al centro del Milan. Da sport.sky.it

Allegri prepara il suo Milan. Tomori pronto per giocare, a sinistra Bartesaghi - A sinistra, Allegri ha il dubbio tra Bartesaghi e Athekame ma le prove della settimana dicono che la maglia dovrebbe andare all'azzurro: è l'alternativa naturale di Estupinan a sinistra e ha fatto ... Come scrive gazzetta.it

Da Gimenez che non segna all’effetto di Leao sulla difesa: i numeri e le cause della frenata del Milan di Allegri - Quella che Max Allegri sicuramente sta facendo a Milanello, dopo aver visto il pareggio di Bergamo contro l’Atalanta. Segnala ilfattoquotidiano.it

Parma amaro, Allegri e il Milan imbambolato: "Serviva una battaglia, rientrati addormentati" - Allegri: "Arrabbiato per i gol presi" "Le partite di calcio in un attimo ti si capovolgono, sia nel bene che nel male. Riporta tuttosport.com

Allegri, caccia alle 100 vittorie col Milan. Ecco quelle da ricordare... - Questo però non può lasciarlo indifferente: Allegri ha vinto 99 partite con il Milan in cinque stagioni... gazzetta.it scrive