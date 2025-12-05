Allegri in conferenza dopo Lazio-Milan | Nel nostro miglior momento preso gol Ma ora …

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Milan, partita degli ottavi della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri in conferenza dopo Lazio-Milan: “Nel nostro miglior momento preso gol. Ma ora …”

Altre letture consigliate

? Conferenza Integrale Massimiliano Allegri pre partita Lazio-Milan Coppa Italia. #ACMilan #CoppaItalia #LazioMilan #ForzaMilan #Conferenza #SempreMilan #maxallegri Fonte : #acmilan - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti continua a soffermarsi sugli errori tecnici, come faceva spesso Max #Allegri. Nella conferenza post #Udinese, il tecnico della #Juventus ha ricordato come i suoi abbiano recuperato due volte palla nei pressi dell'area avversaria nella parte finale del Vai su X

Milan, Allegri in conferenza: "Brava Lazio, per noi era tosta" - Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta in Coppa Italia in conferenza stampa. Secondo lalaziosiamonoi.it

Allegri dopo Lazio-Milan: "Dispiace ma non deprimiamoci, abbiamo giocato meglio di sabato" - Milan: 'Dispiace ma non deprimiamoci, abbiamo giocato meglio di sabato' ... Si legge su sport.sky.it

Le parole di Allegri dopo l'eliminazione del Milan agli ottavi di Coppa Italia: "La Lazio ha vinto una partita dove aveva più difficoltà di sabato: potevamo difendere meglio" - Milan in Coppa Italia: "Scudetto come il Napoli lo scorso anno? Riporta goal.com

Lazio Milan, Allegri nel post gara: «Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti» - Al termine di Lazio Milan, Massimiliano Allegri — tecnico rossonero — ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset Massimiliano Allegri, al termine di Lazio- Si legge su calcionews24.com

Lazio Milan, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il motivo - Lazio Milan, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il motivo Dopo la vittoria in campionato di sabato, il Milan e la Lazio si preparano a incro ... Secondo milannews24.com

Lazio Milan, niente conferenza stampa per il tecnico dei rossoneri Allegri: ecco il motivo - Lazio Milan, assenza a sorpresa per i rossoneri: Massiliano Allegri non terrà la conferenza stampa alla vigilia della sfida. Da lazionews24.com