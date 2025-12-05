Allegri guarda oltre la sconfitta di Coppa Italia | Nessun dramma pensiamo a tornare in Champions

Max Allegri analizza senza drammi la sconfitta con la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia: "C'è rabbia ma nessun dramma. Abbiamo una stagione intera davanti, pensiamo a ritornare in Champions League". 🔗 Leggi su Fanpage.it

