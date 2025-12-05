ALL’AZIENDA AQUILANA ONE GROUP SRL IL PREMIO VISIONARI D’IMPRESA 2025

Il prestigioso riconoscimento consegnato a Milano ai fondatori Francesca Pompa e Duilio Chilante Francesca Pompa e Duilio Chilante L’AQUILA – All’azienda aquilana di comunicazione e marketing ONE GROUP Srl il Premio VISIONARI D’IMPRESA 2025, consegnato il 1° dicembre scorso a Milano, in un evento che ha visto susseguirsi straordinari personaggi del mondo dell’impresa, della cultura e della politica nella splendida cornice del Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto. Il prestigioso riconoscimento, promosso e organizzato da Scienze Imprenditoriali in partnership con l’istituto di ricerca economico-scientifica I-AER, media partner Il Sole 24 Ore, è conferito ad aziende a seguito di una dettagliata indagine che fotografa il tessuto imprenditoriale nazionale e individua le migliori performance raggiunte dalle piccole, medie e grandi imprese italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

