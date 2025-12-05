Allarme contraffazione a Prato | sequestrati 75mila prodotti irregolari

PRATO – Una vasta operazione coordinata dalla procura ha portato al sequestro di oltre 75mila prodotti irregolari, tra articoli tessili, abbigliamento, cosmetici e alimenti. I controlli, svolti con il supporto della Guardia di finanza di Prato, erano mirati a contrastare attività di contraffazione e abusivismo commerciale. Le ispezioni si sono concentrate soprattutto nella zona industriale del Macrolotto, con verifiche in negozi di via Ghisleri, via Chemnitz e, nel centro cittadino, in via Pistoiese, cuore della Chinatown pratese. L’operazione è stata preceduta da settimane di monitoraggio del territorio, basate su appostamenti, pedinamenti e consultazione delle banche dati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it