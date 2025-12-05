Allahrme kasba | viaggio tra i centri di preghiera islamici di piazza Vittorio

L'inchiesta sulla stazione Termini si espande e tra i fattori che rendono la zona multietnica, con una forte prevalenza islamica, ci sono i centri culturali, in alcuni casi adibiti in modo irregolare a centri di preghiera. Il tutto concentrato in poche centinaia di metri. Siamo stati in via Napoleone III, poi alla "Moschea Masjid" di via San Vito 12A, alla Moschea di Baytur Rahman in via Bixio 46A e al "Vittorio Central Jame Masjid" di via Cairoli. La parola d'ordine era silenzio quando si ponevano delle domande circa la regolarità delle loro attività proprio a chi era in procinto, togliendosi le scarpe, di ascoltare la predica dell'ora di pranzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

