Alla villa comunale di Chieti torna la corsa dell’Immacolata
Torna la corsa dell’Immacolata a Chieti: l'appuntamento con l'11esima edizione della manifestazione è sabato 6 dicembre.La gara competitiva partirà alle ore 10:30 dalla villa comunale: un percorso di 9 km articolato in quattro giri da 2,25 km ciascuno. A seguire, partiranno la gara non. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
