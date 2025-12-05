Alla società dell’ex golden boy di Emiliano 6,5 milioni di aiuti pubblici anche dalla Regione Puglia

Sei milioni e mezzo di aiuti pubblici, anche dalla Regione Puglia, alla società fondata dall’ ex assessore regionale e amministrata dall’imprenditore, entrambi indagati per corruzione. Si chiama Eka la società di cui era socio e fondatore il golden boy di Emiliano, l’ex assessore Alessandro Delli Noci, dimesso dopo l’inchiesta della procura di Lecce che lo vede indagato per corruzione insieme a Maurizio Laforgia, che di Eka era amministratore fino allo scoppio dell’inchiesta giudiziaria, in cui i magistrati salentini contestano trattamenti di favore a imprenditori amici in cambio di assunzioni, finanziamenti e cene elettorali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

