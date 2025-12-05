Alla Reggia di Caserta arrivano le sculture dei briganti

In occasione della Festività dell'Immacolata e per tutto il periodo natalizio sono esposti alla Reggia di Caserta il gruppo scultoreo dei "Briganti" e le manifatture siciliane. L'istituto del Ministero della Cultura, nella Sala Ellittica del Presepe di Corte, accende i riflettori su alcuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

