Alla cena di gala Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe La tiara di Kate William
Un tavolo lunghissimo che brillava sotto 158 candele e un albero di Natale di ben 6 metri: re Carlo non ha badato a spese per la sfarzosa serata di gala nel castello di Windsor in onore del presidente tedesco Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Budenbender. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Decima edizione della #SettimanadellaCucinaItaliana nel Mondo: cena di gala con la chef stellata Ada Stifani.
