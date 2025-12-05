Alla cena di gala Claudia Schiffer è stata tenuta a distanza dal principe La tiara di Kate William

Un tavolo lunghissimo che brillava sotto 158 candele e un albero di Natale di ben 6 metri: re Carlo non ha badato a spese per la sfarzosa serata di gala nel castello di Windsor in onore del presidente tedesco Walter Steinmeier e di sua moglie Elke Budenbender.

Claudia Schiffer incanta col vestito in velluto, perché era alla cena di gala con Kate Middleton - Claudia Schiffer, ora Lady Vaughn, domina il banchetto di Stato a Windsor: eleganza senza tempo e glamour Anni ’90 accanto a Re Carlo e Kate Middleton ... Lo riporta dilei.it

