Alessio Ghinami torna a casa | visita ai Carabinieri di Fiume Veneto dopo i successi mondiali nel Kata

Pordenonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visita dal forte valore simbolico quella compiuta da Alessio Ghinami, 23 anni, atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri ed eccellenza italiana nel Kata, che nei giorni scorsi è passato a salutare i Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto, suo paese d’origine.Ghinami, arruolatosi nel gruppo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Temptation Island, Alessio avvistato sotto casa di Sonia, i fan: 'Sono tornati insieme' - In vista di un nuovo confronto al falò nella puntata di Temptation Island in onda il 29 luglio, i due avvocati ... Segnala it.blastingnews.com

Alessio Loparco insieme a Sonia dopo Temptation Island: “Era sotto casa sua, sono tornati a vivere insieme” - Alessio Loparco è stato avvistato sotto casa di Sonia Mattalia dopo la fine di Temptation Island. Riporta fanpage.it

Temptation Island, ritorno di fiamma tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia? «Lui era sotto casa sua, sono tornati a vivere insieme» - Alessio Loparco, 38 anni, e Sonia Mattalia, 48 anni, sono stati senza dubbio la coppia più chiacchierata di Temptation Island 2025 — e anche i primi a lasciare il programma. Lo riporta leggo.it

Alessio torna e chiede falò di confronto con Sonia M a Temptation Island 2025: “Ho sbagliato”/ Lei rifiuta - : stavolta è lei ad averlo rifiutato (ma la storia non è finita) Il momento più atteso della seconda puntata di ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Alessio Ghinami Torna Casa