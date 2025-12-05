Alessio Ghinami torna a casa | visita ai Carabinieri di Fiume Veneto dopo i successi mondiali nel Kata

Una visita dal forte valore simbolico quella compiuta da Alessio Ghinami, 23 anni, atleta del Gruppo Sportivo Carabinieri ed eccellenza italiana nel Kata, che nei giorni scorsi è passato a salutare i Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto, suo paese d’origine.Ghinami, arruolatosi nel gruppo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

CAO Karate Team. . CAMPIONATO DEL MONDO KARATE EGITTO Grazie Azzurri Grazie ITALIA MATTEO AVANZINI Kumite +84 Campione del Mondo ALESSIO GHINAMI Kata M Vice Campione del Mondo TERRYANA D'ONOFRIO Kata F Bro - facebook.com Vai su Facebook

