Alessandro Onorato e il Progetto civico Italia | La rete dei sindaci può valere il 10 per cento
Roma, 5 dicembre 2025 – Alessandro Onorato, assessore a Roma e promotore di Progetto Civico Italia, a cosa serve questo tour che sta facendo? “A costruire un movimento civico nazionale dentro il centrosinistra. I sindaci non sono stati solo utili a vincere le elezioni comunali o regionali, ma sono una classe dirigente abituata a risolvere problemi che hanno caratteristiche nazionali con un sano pragmatismo, scelti direttamente dalla persone e non nominati dalle segreterie. Oggi questo può servire per creare un’alternativa a Meloni”. Cosa rimprovera all’attuale centrosinistra? “Ci sono una serie di temi tralasciati o addirittura lasciati alla destra, la sicurezza è uno di questi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
