Aldo Giovanni e Giacomo e l' incoscienza di Attitudini | nessuna

Il trio, insieme alla regista Sophie Chiarello, raccontano il documentario. Tra ricordi dal set, successi, insuccessi e rivincite tardive. Come per il sottovalutato La leggenda di Al, John e Jack. E dicono: "Sì, siamo pronti per il sequel!". "Al, John e Jack sottovalutato? Siete stati voi critici a stroncarlo!", scherza - ma nemmeno poi tanto - Giacomo, quando lo incontriamo in occasione della presentazione di Attitudini: Nessuna, arrivato in sala. Il documentario firmato da Sophie Chiarello ripercorre la storia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Passato, presente e sì, pure un pizzico di futuro. Successi (molti) e insuccessi (pochi, ma catartici). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Aldo, Giovanni e Giacomo e l'(in)coscienza di Attitudini: nessuna

