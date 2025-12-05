Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto

La Corte d'Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani presidente della Regione Veneto. Da Statuto, ora, ha tempo dieci giorni per nominare i componenti della giunta regionale. Contestualmente sono stati proclamati i 51 eletti in Consiglio regionale, tra cui Stefani stesso: anche in questo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

