Alberto Razzetti stizzito per il calendario degli Europei in vasca corta | Un programma vergognoso

Missione compiuta per Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 misti degli Europei 2025 di vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, il ligure ha ben gestito i propri sforzi e ha stampato un crono "normale" per lui di 1'54?05 (2° dell'overall), senza forzare mai i passaggi e conservando quindi le energie in vista dei prossimi turni. Una tattica di gara resa ancor più necessaria dal programma gare che Razzetti si trova a dover affrontare. Alla prova dei fatti, l'azzurro ha esordito quest'oggi nella competizione e dovrà affrontare un tour de force di non poco conto, considerando anche i vari turni dei 200 farfalla e dei 400 misti tutti "incastrati".

