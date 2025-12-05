Alberto Angela | La notte del rapimento ho pensato di morire Poi le rare dichiarazioni sui suoi tre figli

Alberto Angela torna il 25 dicembre su Rai 1 con Stanotte a Torino, ultima di una lunga serie di tappe televisive che hanno reso il giornalista sempre più popolare e apprezzato per la sua capacità divulgativa. "Torino è stata capitale d'Italia, è stata uno dei poli industriali più importanti, è. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alberto Angela, ora, a Splendida Cornice. #AlbertoAngela #DivulgaMenteTV #splendidacornice #geppicucciari - facebook.com Vai su Facebook

Alberto Angela racconta Torino: la notte di Natale porta la città su Rai1 con “Stanotte a…” lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

Moglie Alberto Angela, chi è Monica/ “Quando mi rapirono temevo che non l’avrei rivista” - Moglie Alberto Angela, chi è Monica: il matrimonio nel 1992, dal loro amore sono nati i tre figli Nel corso della sua vita ricca di cultura e informazione, tramandata da papà Piero, Alberto Angela è r ... Si legge su ilsussidiario.net

Alberto Angela, la morte di papà Piero (che chiama per nome), la bocciatura, il sequestro durante le riprese: «Quanto guadagno? Meno di Amadeus» - Nella lunga carriera di Alberto Angela, anche un sequestro che ha sconvolto tutti. leggo.it scrive

Alberto Angela: la carriera, il rapimento e l’amore per la moglie Monica/ Quanto guadagna il divulgatore - Alberto Angela, alcune interessanti informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Segnala ilsussidiario.net

Alberto Angela, stasera l'ultima puntata di Noos. Chi è il divulgatore: età, perché è nato a Parigi, dove vive, la vita privata, la carriera e il rapimento - Mentre si trovava in Niger nel 2002, con sei operatori della sua troupe, fu rapito, picchiato e rapinato da tre banditi armati. Secondo ilmessaggero.it

Alberto Angela, stasera l'ultima puntata di Noos. Chi è il divulgatore: età, perché è nato a Parigi, dove vive, la vita privata, la carriera e il rapimento - Nato a Parigi l'8 aprile 1962 (ha 63 anni) dove suo padre Piero lavorava come corrispondente giornalistico del TG1, Alberto Angela è noto per il suo percorso come divulgatore, sulle orme del padre ... Si legge su ilmessaggero.it