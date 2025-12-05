Donare significa raccontare una città più unita. L’iniziativa Albero Solidale Napoli, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, è molto più di un progetto natalizio: è un invito collettivo a ricostruire il senso di comunità attraverso gesti semplici ma profondi. Quest’anno, gli iscritti potranno portare presso la sede dell’Ordine, in via Benedetto Brin 55, alimenti a lunga conservazione e piccoli doni destinati a una mensa cittadina e alle case famiglia della città. Un albero addobbato diventa così il cuore pulsante di una rete di solidarietà che unisce professionisti, famiglie e realtà sociali impegnate quotidianamente nel sostegno di chi vive situazioni delicate. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Albero Solidale Napoli: il Natale che accende speranza