Albero Solidale Napoli | il Natale che accende speranza
Donare significa raccontare una città più unita. L’iniziativa Albero Solidale Napoli, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, è molto più di un progetto natalizio: è un invito collettivo a ricostruire il senso di comunità attraverso gesti semplici ma profondi. Quest’anno, gli iscritti potranno portare presso la sede dell’Ordine, in via Benedetto Brin 55, alimenti a lunga conservazione e piccoli doni destinati a una mensa cittadina e alle case famiglia della città. Un albero addobbato diventa così il cuore pulsante di una rete di solidarietà che unisce professionisti, famiglie e realtà sociali impegnate quotidianamente nel sostegno di chi vive situazioni delicate. 🔗 Leggi su Parlami.eu
