Albero di Natale vero | i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

Frosinonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'8 dicembre, come da tradizione, tantissime famiglie di Frosinone si apprestano a festeggiare il Natale con uno dei suoi simboli storici: l’albero. Per moltissimo tempo, l’unico albero utilizzato è stato quello vero, cioè un albero vivo, quasi sempre proveniente da aziende agricole. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

