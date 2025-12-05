Albero cade nel cortile di un condominio

Salve, Foggiatoday, oggi giovedì 4 dicembre, a causa della pioggia, é caduto un albero gigantesco in via Luigi Rovelli 40. Per fortuna è precipitato all'interno del condominio e non ci sono stati feriti. Vorrei invitare i cittadini a fare attenzione soprattutto in questi periodi di pioggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Albero cade nel cortile di un condominio

