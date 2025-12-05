Albanese non c’è fine al peggio Ora spunta il filmato al convegno con i vertici di Hamas video
Non c’è fine alle gaffe, agli scivoloni internazionali e alle scomuniche per Francesca Albanese. L’ultima eroina pro Pal delle sinistre antisemite che occhieggiano ad Hamas non gode di ottima salute. Più parla più fa disastri. Non le basta alzare la voce contro il killeraggio mediatico né accarezzare con fare materno Greta Thunberg per ripulirsi la coscienza. Dopo l’intemerata sull’attacco alla redazione della Stampa con quell’avvertimento diretto ai giornalisti mezzo Pd è in serio imbarazzo. Abanese, una lunga storia di gaffe, bugie ed eventi che scottano. Difficile continuare a difenderla, pensano in tanti al Nazareno (tranne Schlein come sempre). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
