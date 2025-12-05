Alaves-Real Sociedad sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Derby basco a Vitoria

Infobetting.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato pomeriggio di Liga si caratterizza per un derby basco davvero interessante che mette di fronte l’Alaves e la Real Sociedad: entrambe hanno una classifica che al momento non esalta e cercano una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni. I locali vengono da tre sconfitte consecutive, anche se in settimana hanno passato il turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

alaves real sociedad sabato 06 dicembre 2025 ore 16 15 formazioni quote pronostici derby basco a vitoria

© Infobetting.com - Alaves-Real Sociedad (sabato 06 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Derby basco a Vitoria

Scopri altri approfondimenti

alaves real sociedad sabatoPronostico Alaves vs Real Sociedad – 6 Dicembre 2025 - Real Sociedad accende la 15ª giornata di La Liga, in programma il 6 Dicembre 2025 alle 16:15 allo Stadio Mendizorrotza. Lo riporta news-sports.it

alaves real sociedad sabatoDeportivo Alaves-Real Sociedad, derby basco all’orizzonte: il pronostico di DDD - Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 6 dicembre ... Come scrive msn.com

Deportivo Alaves-Real Sociedad, la top 5 dei gol più belli degli ultimi 10 anni - Due giocatori per i padroni di casa e due per gli ospiti fanno parte della classifica delle migliori reti di questa sfida molto sentita ... msn.com scrive

Liga, scatto per l'Europa della Real Sociedad: battuto 1-0 l'Alaves - La Real Sociedad continua a credere nell'Europa League e ha battuto di misura l'Alaves nello scontro diretto. Da tuttomercatoweb.com

Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad - Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Da corrieredellosport.it

Liga, successo di misura della Real Sociedad: 1-0 all'Alaves, decide Zubimendi - Con questa vittoria la Real Sociedad sale al sesto posto con 47 punti, alle ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Alaves Real Sociedad Sabato