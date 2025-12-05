Al via la rassegna itinerante Mnemosine l’arte viva della memoria promossa dalla Dmo Terre di Otium

Lopinionista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TIVOLI – La Dmo Terre di Otium, nell’ambito del suo impegno nella promozione, valorizzazione e gestione turistica del territorio, con il contributo della Regione Lazio, promuove la prima edizione di “Mnemosine: l’arte viva della memoria”: una rassegna itinerante alla scoperta di Tivoli, della Sabina Romana, della Valle dell’Aniene e della Valle del Giovenzano, dei Monti Prenestini e della campagna romana. Mnemosine, dea del Ricordo e della Memoria e madre delle Nove Muse, è la figura simbolica che guida una rassegna dedicata al tema del “Ricordo, inteso come ponte tra passato, presente e futuro, tra comunità locali e visitatori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

al via la rassegna itinerante mnemosine l8217arte viva della memoria promossa dalla dmo terre di otium

© Lopinionista.it - Al via la rassegna itinerante Mnemosine, l’arte viva della memoria”, promossa dalla Dmo Terre di Otium

Approfondisci con queste news

via rassegna itinerante mnemosineAl via la rassegna itinerante Mnemosine, l’arte viva della memoria”, promossa dalla Dmo Terre di Otium - La Dmo Terre di Otium, nell’ambito del suo impegno nella promozione, valorizzazione e gestione turistica del territorio, con il contributo della ... Riporta lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Via Rassegna Itinerante Mnemosine