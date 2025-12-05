Al via la quarta edizione dell’affido culturale realizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Arezzo

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Contrastare la povertà educativa grazie alla collaborazione attiva fra famiglie che stringono un patto finalizzato a realizzare insieme uscite destinate ai più piccoli al cinema, a teatro, nei musei, nelle librerie ed altre esperienze di fruizione culturale. È con queste finalità che dallo scorso 29 novembre è stata attivata ad Arezzo la quarta edizione dell’Affido Culturale. L’Affido Culturale è un progetto proposto dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e realizzato con il coinvolgimento del Comune di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

