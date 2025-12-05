Al via la progettazione per la riqualificazione dei cimiteri del capoluogo e di Ciola Corniale

Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Sant’Ermete per un importo totale di circa 60mila euro, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha dato avvio alla progettazione di due interventi che interesseranno i cimiteri del capoluogo e di Ciola Corniale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

: ` ?Tappa significativa del percorso di partecipazione pubblica dei concorsi di progettazione per la riqualificazione di contrada San Paolo e dei quartieri Carmine e Sant’Eligio: - facebook.com Vai su Facebook

Santarcangelo, 300.000 euro investiti per manutenzione e ampliamento cimiteri - Al via la progettazione per la riqualificazione dei cimiteri del capoluogo e di Ciola Corniale Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di Sant’Ermete per ... Da altarimini.it

Serrapetrona - Via libera al progetto di fattibilità per il cimitero del capoluogo - economica per il ripristino funzionale, la riparazione dei danni e il miglioramento sismico del cimitero comunale ... Lo riporta veratv.it

Al via la riqualificazione dei cimiteri - Nei giorni scorsi è stata firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune un'ordinanza che limita ... Segnala ilgazzettino.it

Riqualificazione dei cimiteri. Al via lavori sul Principale: “E’ un grande patrimonio” - Pistoia, 2 aprile 2025 – Lavori in corso per un importante intervento di manutenzione straordinaria al loggiato meridionale del cimitero Principale. Da lanazione.it

Cimiteri, avanza la riqualificazione. Lavori per oltre un milione di euro - Per preservarne il valore storico e architettonico, sono in calendario diversi cantieri inseriti in una ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cimitero, riqualificazione delle facciate - In attesa che, entro l’autunno venga approvato il progetto per un ulteriore ampliamento del civico cimitero, la giunta del sindaco Endrio Ubaldi ha deliberato un importante intervento al cimitero ... Segnala ilrestodelcarlino.it