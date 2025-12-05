al via il secondo weekend di lirismo indifeso di franco onali ad arezzo

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Inizia il secondo weekend di “ Lirismo indifeso”, mostra antologica di pittura di Franco Onali a cura di Jacopo Bucciantini, inaugurata con successo lo scorso 29 novembre alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo. “Lirismo indifeso” è un evento organizzato da L’ulcera del signor Wilson e Fondazione Guido di Arezzo, con il patrocinio di Regione Toscana, Consiglio Regionale della Toscana e Comune di Arezzo e la collaborazione di Terra di Arezzo e Fondazione Arezzo Intour. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026 rispettando i seguenti orari: giovedì e venerdì con orario 16-19. 🔗 Leggi su Lanazione.it

