Al via il nuovo censimento e multe a ’rischio’

GROSSETO Arriva la svolta per gli autovelox su tutto il territorio nazionale: con l'entrata in vigore del nuovo censimento molti apparecchi rischiano di diventare fuorilegge. E le multe rischiano di essere potenzialmente invalidabili. L'obiettivo del Ministero è quello della trasparenza: enti locali e amministrazioni devono registrare, in una piattaforma telematica ufficiale, tutti i dispositivi per il rilevamento della velocità. Senza registrazione, dunque, l'uso dell'autovelox non è considerato legittimo. Per questo, dopo il 30 novembre, tutti gli apparecchi non censiti dovranno essere disattivati.

