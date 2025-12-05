Al via a Milano il Forum della Diaspora Dominicana
Milano, 5 dicembre 2025 - La Confederazione delle Associazioni Dominicani in Italia ha inaugurato oggi il Forum Internazionale della Diaspora Dominicana, uno spazio di alto livello volto a promuovere il dialogo, la cooperazione e il rafforzamento istituzionale tra la comunità dominicana residente all’estero e gli organismi nazionali e internazionali impegnati sulle tematiche migratorie. L’evento, ospitato presso l’Acquario Civico in Viale Gadio 2, proseguirà fino a domenica 7 dicembre. Il Forum si conferma una piattaforma strategica per riconoscere l’impatto economico, sociale e culturale dei dominicani che risiedono fuori dal loro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo il successo del nuovo album “LUX” @rosalia.vt torna in Italia! La superstar spagnola, vincitrice di due Grammy Awards, arriva a Milano all’Unipol Forum per un’unica attesissima data! 25 Marzo 2026 | Milano, Unipol Forum Biglietti in vendita general - facebook.com Vai su Facebook
Superlega: 10 buoni motivi per andare a vedere Milano-Trento al Forum domenica prossima volleyball.it/2025/11/28/not… #Superlega #Milano #Kreling #Sbertoli #Reggers #Faure #Recine #Michieletto #Forum #Assago #Derby #Assicurazio Vai su X
Al via a Milano il Forum della Diaspora Dominicana - Tre giorni per riconoscere, rafforzare e valorizzare il contributo dei dominicani all’estero: dibattiti, conferenze e confronto ... Scrive ilgiorno.it