Milano, 5 dicembre 2025 - La Confederazione delle Associazioni Dominicani in Italia ha inaugurato oggi il Forum Internazionale della Diaspora Dominicana, uno spazio di alto livello volto a promuovere il dialogo, la cooperazione e il rafforzamento istituzionale tra la comunità dominicana residente all’estero e gli organismi nazionali e internazionali impegnati sulle tematiche migratorie. L’evento, ospitato presso l’Acquario Civico in Viale Gadio 2, proseguirà fino a domenica 7 dicembre. Il Forum si conferma una piattaforma strategica per riconoscere l’impatto economico, sociale e culturale dei dominicani che risiedono fuori dal loro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via a Milano il Forum della Diaspora Dominicana